Мелешкевич (Савосина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1923
Дата смерти09.11.1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923
Отец: Савосин Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1950
Дочь: Баранова Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Мелешкевич Антон Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешкевич Юрий Антонович
Отец ребёнка: Мелешкевич Антон Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешкевич Иван Антонович
Отец ребёнка: Мелешкевич Антон Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1992
Самара, Самара, Самарская область
Она была очень полная, у нее было давление и сахарный диабет