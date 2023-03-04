Мелешкевич (Савосина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелешкевич (Савосина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1923

Дата смерти

09.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1923

Отец: Савосин Иван Иванович

Мать: Савосина Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.02.1950

Дочь: Баранова Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Мелешкевич Антон Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелешкевич Юрий Антонович

Отец ребёнка: Мелешкевич Антон Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелешкевич Иван Антонович

Отец ребёнка: Мелешкевич Антон Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелешкевич Антон Иосифович

Смерть
09.11.1992
Самара, Самара, Самарская область
Она была очень полная, у нее было давление и сахарный диабет
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