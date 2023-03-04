Щукина (Савосина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савосин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щукин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Щукин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наташа Николаева
Отец ребёнка: Щукин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щукин Николай
Смерть
Неизвестно