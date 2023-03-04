Щукина (Савосина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Савосина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савосин Иван Иванович

Мать: Савосина Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щукин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Щукин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наташа Николаева

Отец ребёнка: Щукин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Николай

Смерть
Неизвестно
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