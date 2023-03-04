Ерохина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Савосина Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Ерохин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекмарёва Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Ерохин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Ерохин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Ерохин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Ерохин Фёдор

Смерть
Неизвестно
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