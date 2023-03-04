Ерохина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Савосина Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Ерохин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерохин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекмарёва Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Ерохин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерохин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Ерохин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ерохин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ерохин Фёдор
Смерть
Неизвестно