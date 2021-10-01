Кривошеева (Савосина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева (Савосина) Анна Ивановна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

18.04.1930

Дата смерти

01.10.2021

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1930

Отец: Савосин Иван Иванович

Мать: Савосина Любовь Фёдоровна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
1955

Муж: Кривошеев Александр Фёдорович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривошеев Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривошеев Александр Фёдорович

Самара, Самара, Самарская область
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Рождение ребёнка
09.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривошеев Александр Фёдорович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
01.10.2021
Самара, Самара, Самарская область
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