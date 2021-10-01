Кривошеева (Савосина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.04.1930
Дата смерти01.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1930
Отец: Савосин Иван Иванович
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
27.02.1957
Рождение ребёнка
1963
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Рождение ребёнка
09.11.1966
Смерть
01.10.2021