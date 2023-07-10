Спешилов Андрей Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Спешилов Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1807
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Спешилов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Спешилова (Ожгихина) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
01.04.1825 ст.
Сын: Спешилов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Спешилова (Ожгихина) Ольга Александровна
56. 1 апреля 1825 г. родился у служителя Андрея Леонтьева Спешилова от жены Ольги Александровой сын Владимир. 5 апреля 1825 г. в селе Ильинском крещён. Восприемники: служитель Василий Власов. Метрич... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1826 ст.
Сын: Спешилов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Спешилова (Ожгихина) Ольга Александровна
133. 20 октября 1826 г. родился у служителя Андрея Леонтьева Спешилова от жены его Ольги Александровой сын Дмитрий. 26 октября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: служитель Василий Власов.... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.
Мать ребёнка: Спешилова (Ожгихина) Ольга Александровна
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1829 г. / Раздел "О родившихся", №95. С. 894 об.
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Спешилова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Спешилова (Ожгихина) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Щеткина (Спешилова) Домника Андреевна
Мать ребёнка: Спешилова (Ожгихина) Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно