Спешилова (Ожгихина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спешилова (Ожгихина) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: Ожгихина Катерина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спешилов Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Спешилов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.1825 ст.

Сын: Спешилов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
56. 1 апреля 1825 г. родился у служителя Андрея Леонтьева Спешилова от жены Ольги Александровой сын Владимир. 5 апреля 1825 г. в селе Ильинском крещён. Восприемники: служитель Василий Власов. Метрич... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1826 ст.

Сын: Спешилов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
133. 20 октября 1826 г. родился у служителя Андрея Леонтьева Спешилова от жены его Ольги Александровой сын Дмитрий. 26 октября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: служитель Василий Власов.... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.

Сын: Спешилов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1829 г. / Раздел "О родившихся", №95. С. 894 об.
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Спешилова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Щеткина (Спешилова) Домника Андреевна

Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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