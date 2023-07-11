Спешилова (Ожгихина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Спешилов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.04.1825 ст.
Сын: Спешилов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич
56. 1 апреля 1825 г. родился у служителя Андрея Леонтьева Спешилова от жены Ольги Александровой сын Владимир. 5 апреля 1825 г. в селе Ильинском крещён. Восприемники: служитель Василий Власов. Метрич... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1826 ст.
Сын: Спешилов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич
133. 20 октября 1826 г. родился у служителя Андрея Леонтьева Спешилова от жены его Ольги Александровой сын Дмитрий. 26 октября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: служитель Василий Власов.... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1829 ст.
Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1829 г. / Раздел "О родившихся", №95. С. 894 об.
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Спешилова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Щеткина (Спешилова) Домника Андреевна
Отец ребёнка: Спешилов Андрей Леонтьевич
Смерть
Неизвестно