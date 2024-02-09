город Добрянка, город Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Добрянка

Добрянский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
1481Добрянский, зав.при рч. Добрянке.645070817732027Церквей православных 2. Часовня православная 1. Ярмарок 3. Еженедельные торжки. железоделательный завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Добрянско-Заводская волость
42. Добрянский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Добрянке, дворов 755, жителей 4049, волостное правление (уездный город в 59 верстах), 2 церкви правос Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Добрянско-Заводская волость
1) з. Добрянский (Добрянка). Основан в 1752 г. Строгановыми, роду которых принадлежит до сих пор. Завод состоит из двух заводов: Добрянского и Софийского вспомогательного Показать все Добрянско-Заводское общество129031893700Бывшие помещичьиПравославные и раскольникиРусские59
Пермский уезд, Добрянско-Подзаводская волость
8) з. Добрянский на р. Добрянке (см. описание в Добрянско-Заводской вол.)Добрянско-Подзаводское общество128321338Бывшие помещичьиПравославныеРусские59

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Добрянско-Заводская волость
село Добрянский завод
Пермский уезд, Добрянско-Подзаводская волость
Добрянский завод
Пермская губерния, Пермский уезд
Добрянский завод

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Добрянский муниципальный район, Добрянское городское поселение
57616101001г Добрянкагород
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