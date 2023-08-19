Спешилов Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.04.1825 ст.
56. 1 апреля 1825 г. родился у служителя Андрея Леонтьева Спешилова от жены Ольги Александровой сын Владимир. 5 апреля 1825 г. в селе Ильинском крещён. Восприемники: служитель Василий Власов. Метрич... Показать все
Крещение
05.04.1825 ст.
Смерть
Неизвестно