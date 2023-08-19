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Спешилов Владимир Андреевич

Место рождения

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.04.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1825 ст.

Отец: Спешилов Андрей Леонтьевич

Мать: Спешилова Ольга Александровна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
56. 1 апреля 1825 г. родился у служителя Андрея Леонтьева Спешилова от жены Ольги Александровой сын Владимир. 5 апреля 1825 г. в селе Ильинском крещён. Восприемники: служитель Василий Власов. Метрич... Показать все
Крещение
05.04.1825 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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