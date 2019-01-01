посёлок Ильинский, посёлок Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Ильинский

Ильинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края

Находки

Где упоминается данное место
Свидетельство, церкви села Ильинское, выданное Анне Федоровне Теплоуховой, о том, что она была у исповеди и причастия, 1888 г, 28 апреля. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
745Ильинское, сел.при р. Обве.109станов. кварт.27810931077Церковь православная 1. Единоверческая 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Училищ: мужское 1, женское 1. Госпиталь. Богадельня. Хлебных магазинов 2. Пожарная Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Ильинская волость
50. Ильинское, село бывшее владельческое, при реке Одве, дворов 325, жителей 1360, волостное правление (уездный город в 109 верстах), церковь православная, церковь единов Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Ильинская волость
1) с. Ильинское — торгово-промышленный центр на р. Обве, правом при токе р. Камы; заводы для выделки кож, овчин, канатов, сала, мыла, свеч, патоки, спичек, значительный б Показать все Ильинское общество362647811Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и раскольникиРусские109

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Ильинская волость
село Ильинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ильинский район
798597Ильинскийпосёлок58°35'00"55°42'00"O-40-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ильинский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
57620401101п Ильинскийпоселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close