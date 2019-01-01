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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Свидетельство, церкви села Ильинское, выданное Анне Федоровне Теплоуховой, о том, что она была у исповеди и причастия, 1888 г, 28 апреля. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
745Ильинское, сел.при р. Обве.109станов. кварт.27810931077Церковь православная 1. Единоверческая 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Училищ: мужское 1, женское 1. Госпиталь. Богадельня. Хлебных магазинов 2. Пожарная Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
50. Ильинское, село бывшее владельческое, при реке Одве, дворов 325, жителей 1360, волостное правление (уездный город в 109 верстах), церковь православная, церковь единов Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Ильинское — торгово-промышленный центр на р. Обве, правом при токе р. Камы; заводы для выделки кож, овчин, канатов, сала, мыла, свеч, патоки, спичек, значительный б Показать все Ильинское общество362647811Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и раскольникиРусские109—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ильинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
798597Ильинскийпосёлок58°35'00"55°42'00"O-40-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57620401101п Ильинскийпоселок