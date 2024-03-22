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Спешилов Дмитрий Андреевич

Место рождения

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.10.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1826 ст.

Отец: Спешилов Андрей Леонтьевич

Мать: Спешилова Ольга Александровна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
133. 20 октября 1826 г. родился у служителя Андрея Леонтьева Спешилова от жены его Ольги Александровой сын Дмитрий. 26 октября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: служитель Василий Власов.... Показать все
Крещение
26.10.1826 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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