Спешилов Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
20.10.1826 ст.
133. 20 октября 1826 г. родился у служителя Андрея Леонтьева Спешилова от жены его Ольги Александровой сын Дмитрий. 26 октября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: служитель Василий Власов.... Показать все
Крещение
26.10.1826 ст.
Смерть
Неизвестно