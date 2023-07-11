Спешилова Ирина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Спешилов Андрей Леонтьевич
Отец ребёнка: Спешилов Леонтий
Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спешилов Дмитрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Спешилов Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спешилов Леонтий
Смерть
После 1834