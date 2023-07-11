Спешилова Ирина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спешилова Ирина Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Спешилов Андрей Леонтьевич

Отец ребёнка: Спешилов Леонтий

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спешилов Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Спешилов Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спешилов Леонтий

Смерть
После 1834