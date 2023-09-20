Парфенов Тимофей Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1883
Дата смерти20.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1883
Отец: Парфенов Евсей Евстафьевич
Мать: ?
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.10.1909
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Парфенова) мертворожденная Тимофеевна
Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
22.09.1912
Сын: Парфенов Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
03.07.1915
Сын: Парфенов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
19.12.1916
Сын: Парфенов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
12.04.1919
Рождение ребёнка
23.03.1920
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
31.01.1928
Смерть
20.03.1972