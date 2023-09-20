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Парфенов Тимофей Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1883

Дата смерти

20.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1883

Отец: Парфенов Евсей Евстафьевич

Мать: ?

Место жительства
Неизвестно
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
11.10.1909

Жена: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Парфенова) мертворожденная Тимофеевна

Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
22.09.1912

Сын: Парфенов Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
03.07.1915

Сын: Парфенов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
19.12.1916

Сын: Парфенов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.04.1919

Дочь: Парфенова (Парфенова) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
23.03.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Рождение ребёнка
31.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Смерть
20.03.1972

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