Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1888
Дата смерти04.08.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1888
Отец: Копосов Андрей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1909
Рождение ребёнка
1911
Дочь: мертворожденная Тимофеевна
Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич
Рождение ребёнка
22.09.1912
Сын: Парфенов Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич
Рождение ребёнка
03.07.1915
Сын: Парфенов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич
Рождение ребёнка
19.12.1916
Сын: Парфенов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.04.1919
Дочь: Парфенова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич
Рождение ребёнка
23.03.1920
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
31.01.1928
Смерть
04.08.1977