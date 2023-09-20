Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1888

Дата смерти

04.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1888

Отец: Копосов Андрей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1909

Муж: Парфенов Тимофей Евсеевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: мертворожденная Тимофеевна

Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич

Рождение ребёнка
22.09.1912

Сын: Парфенов Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич

Рождение ребёнка
03.07.1915

Сын: Парфенов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич

Рождение ребёнка
19.12.1916

Сын: Парфенов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.04.1919

Дочь: Парфенова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич

Рождение ребёнка
23.03.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич

Рождение ребёнка
31.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Тимофей Евсеевич

Смерть
04.08.1977
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