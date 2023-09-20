Парфенов Дмитрий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1912
Дата смерти19.11.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1912
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.11.1988