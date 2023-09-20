Парфенов Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1912

Дата смерти

19.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1912

Отец: Парфенов Тимофей Евсеевич

Мать: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.11.1988

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