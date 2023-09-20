Копосов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопосов Андрей Иванович

Копосов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Копосов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копосов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копосов Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Копосова) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1889

Дочь: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Копосова Васса Гаврииловна

Дубиха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.