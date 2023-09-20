Копосов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Копосов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копосов Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Копосова) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1889
Дочь: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Копосова Васса Гаврииловна
Дубиха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно