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Парфенов Николай Тимофеевич

Место рождения

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

19.12.1916

Дата смерти

08.03.1999

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1916

Отец: Парфенов Тимофей Евсеевич

Мать: Парфенова (Копосова) Степанида Андреевна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
сварщик в паравозном депо
Работа или профессия
До 1941
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Должность: повар
Бракосочетание
1949

Жена: скрыто настройками приватности

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
08.03.1999

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