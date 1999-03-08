Парфенов Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1916
Дата смерти08.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1916
Работа или профессия
Неизвестно
сварщик в паравозном депо
Работа или профессия
До 1941
Должность: повар
Бракосочетание
1949
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.03.1999