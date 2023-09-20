Парфенов Евсей Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Парфенов Евстафий Григорьевич
Мать: Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
21.11.1883
Сын: Парфенов Тимофей Евсеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно