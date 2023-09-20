Парфенов Евсей Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Евсей Евстафьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1883 г.р.
1889 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Парфенов Евстафий Григорьевич

Мать: Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
21.11.1883

Сын: Парфенов Тимофей Евсеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1889

Сын: Парфенов Павел Евсеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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