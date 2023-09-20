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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1883 г.р.
1889 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Евсей Евстафьевич

Рождение ребёнка
21.11.1883

Сын: Парфенов Тимофей Евсеевич

Отец ребёнка: Парфенов Евсей Евстафьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Парфенов Павел Евсеевич

Отец ребёнка: Парфенов Евсей Евстафьевич

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфенов Евсей Евстафьевич

Смерть
Неизвестно

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