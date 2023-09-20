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Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парфенов Евсей Евстафьевич
Рождение ребёнка
21.11.1883
Сын: Парфенов Тимофей Евсеевич
Отец ребёнка: Парфенов Евсей Евстафьевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Парфенов Евсей Евстафьевич
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парфенов Евсей Евстафьевич
Смерть
Неизвестно