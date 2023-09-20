Парфенов Павел Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Парфенов Евсей Евстафьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
12.07.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Парфенов мертворожденный Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно