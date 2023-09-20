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Парфенов Павел Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Парфенов Евсей Евстафьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.07.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Парфенов мертворожденный Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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