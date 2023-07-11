Князева Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1891
Дата смерти19.08.1950
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1914
Сын: Князев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Князев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
24.07.1919
Дочь: Кукушкина Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Князев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Князев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корпусенко Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Князев Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тамбовская обл. Волчковский р-он д.Фёдоровка
Смерть
19.08.1950
Кинешма, Кинешма, Ивановская область