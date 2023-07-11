Князева Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева Евдокия Георгиевна

Князева Евдокия Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1891

Дата смерти

19.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1891

Отец: Георгий

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.11.1914

Сын: Князев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Князев Яков Михайлович

Фёдоровка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.07.1919

Дочь: Кукушкина Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Князев Яков Михайлович

Фёдоровка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Князев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корпусенко Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Князев Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Яков Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Фёдоровка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбовская обл. Волчковский р-он д.Фёдоровка
Смерть
19.08.1950
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close