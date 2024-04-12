Князев Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914
Отец: Князев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1949
Дочь: Князева Любовь Алексксаедровна
Мать ребёнка: Князева Вера Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Вера Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
г. Кемерово
Смерть
Неизвестно