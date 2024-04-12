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Князев Александр Яковлевич

Место рождения

Фёдоровка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

27.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914

Отец: Князев Яков Михайлович

Мать: Князева Евдокия Георгиевна

Фёдоровка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.06.1949

Дочь: Князева Любовь Алексксаедровна

Мать ребёнка: Князева Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Вера Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
г. Кемерово
Смерть
Неизвестно
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