Румянцева (Князева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Князева) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Яков Михайлович

Мать: Князева Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
11.04.1952

Дочь: Соколова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
20.09.2003
Кинешма, Кинешма, Ивановская область