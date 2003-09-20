Румянцева (Князева) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
11.04.1952
Дочь: Соколова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Румянцев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Румянцев Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Смерть
20.09.2003