Корпусенко (Князева) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князев Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корпусенко Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
з-д Электроконтакт
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Рождение ребёнка
07.01.1953
Дочь: Минакова (Корпусенко) Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Корпусенко Владимир
Смерть
08.03.?