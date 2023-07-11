Корпусенко (Князева) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корпусенко (Князева) Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.?

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Яков Михайлович

Мать: Князева Евдокия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корпусенко Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
з-д Электроконтакт
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Рождение ребёнка
07.01.1953

Дочь: Минакова (Корпусенко) Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Корпусенко Владимир

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
08.03.?
Кинешма, Кинешма, Ивановская область

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