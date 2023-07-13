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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князева) Мария (Маня) Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий
Рождение ребёнка
24.08.1891
Дочь: Князева Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий
Смерть
Неизвестно