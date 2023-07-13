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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князева) Мария (Маня) Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий

Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Князева Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий

Смерть
Неизвестно

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