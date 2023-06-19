Кукушкина (Князева) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина (Князева) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Фёдоровка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.07.1919

Дата смерти

11.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1919

Отец: Князев Яков Михайлович

Мать: Князева Евдокия Георгиевна

Фёдоровка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
05.01.1940

Муж: Кукушкин Евгений Васильевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.12.1940

Дочь: Козырева Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Кукушкин Евгений Васильевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1946

Сын: Кукушкин Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Кукушкин Евгений Васильевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Кукушкин Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Кукушкин Евгений Васильевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.02.1951

Дочь: Сперанская Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Кукушкин Евгений Васильевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
11.04.1969
Кинешма, Кинешма, Ивановская область