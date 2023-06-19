Кукушкина (Князева) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1919
Дата смерти11.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1919
Отец: Князев Яков Михайлович
Бракосочетание
05.01.1940
Рождение ребёнка
03.12.1940
Дочь: Козырева Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Кукушкин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
09.12.1946
Сын: Кукушкин Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Кукушкин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Кукушкин Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Кукушкин Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1951
Дочь: Сперанская Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Кукушкин Евгений Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Смерть
11.04.1969