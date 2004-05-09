Кукушкин Владимир Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1946
Дата смерти09.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1946
Рождение ребёнка
11.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Зоя Александровна
Рождение ребёнка
03.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Зоя Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Милиционер
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Смерть
09.05.2004