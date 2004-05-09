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Кукушкин Владимир Евгеньевич

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

09.12.1946

Дата смерти

09.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1946

Отец: Кукушкин Евгений Васильевич

Мать: Кукушкина Екатерина Яковлевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Зоя Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Зоя Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Зоя Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Милиционер
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
09.05.2004
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