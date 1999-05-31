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Кукушкин Евгений Васильевич

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Место рождения

Малышево, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

11.12.1908

Дата смерти

31.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1908

Отец: Кукушкин Василий Егорович

Мать: Кукушкина Ефросинья Васильевна

Малышево, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
05.01.1940

Жена: Кукушкина Екатерина Яковлевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.12.1940

Дочь: Козырева Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Кукушкина Екатерина Яковлевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1946

Сын: Кукушкин Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Кукушкина Екатерина Яковлевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Кукушкин Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Кукушкина Екатерина Яковлевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.02.1951

Дочь: Сперанская Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Кукушкина Екатерина Яковлевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
электрик Швейная фабрика г. Кинешма
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г.Кинешма
Смерть
31.05.1999
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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