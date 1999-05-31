Кукушкин Евгений Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1908
Дата смерти31.05.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1908
Бракосочетание
05.01.1940
Рождение ребёнка
03.12.1940
Дочь: Козырева Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Кукушкина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
09.12.1946
Сын: Кукушкин Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Кукушкина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Кукушкин Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Кукушкина Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
11.02.1951
Дочь: Сперанская Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Кукушкина Екатерина Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
электрик Швейная фабрика г. Кинешма
Место жительства
Неизвестно
г.Кинешма
Смерть
31.05.1999