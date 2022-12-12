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Миронов Михаил Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Миронов Герасим Ильин

Мать: Фадеева Евдокия

Бракосочетание
11.11.1864

Жена: Анна Ефремова

Рождение ребёнка
03.12.1867

Сын: Миронов Николай Михайлов

Мать ребёнка: Анна Ефремова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Миронов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ефремова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Миронов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ефремова

Рождение ребёнка
17.01.1875

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Анна Ефремова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1879

Сын: Миронов Герасим Михайлов

Мать ребёнка: Анна Ефремова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Миронов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ефремова

Рождение ребёнка
11.02.1888

Сын: Миронов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Анна Ефремова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1890

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Анна Ефремова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1893

Сын: Миронов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Анна Ефремова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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