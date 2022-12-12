Миронов Михаил Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Миронов Герасим Ильин
Мать: Фадеева Евдокия
Бракосочетание
11.11.1864
Жена: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
03.12.1867
Мать ребёнка: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Миронов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
17.01.1875
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
02.03.1879
Мать ребёнка: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Миронов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
11.02.1888
Сын: Миронов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
30.05.1890
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
25.07.1893
Мать ребёнка: Анна Ефремова
Смерть
После 1917