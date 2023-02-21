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Миронов Николай Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1867

Отец: Миронов Михаил Герасимов

Мать: Анна Ефремова

Бракосочетание
05.11.1886

Жена: Анастасия Михайлова

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Миронов Иван Николаев

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.06.1889

Сын: Миронов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.05.1892

Сын: Миронов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1893

Сын: Миронов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Миронов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1898

Сын: Миронов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1900

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Крещение
Неизвестно
Godparents:с. Николького Федот Максимов и д. Кроткой Федора Антонова жена Марья Николаева
Смерть
Неизвестно
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