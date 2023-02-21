Миронов Николай Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1867
Отец: Миронов Михаил Герасимов
Мать: Анна Ефремова
Бракосочетание
05.11.1886
Жена: Анастасия Михайлова
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1888
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
14.06.1889
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
04.05.1892
Сын: Миронов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
22.07.1893
Сын: Миронов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
08.10.1895
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
01.03.1898
Сын: Миронов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
13.06.1900
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
Крещение
Неизвестно
Godparents:с. Николького Федот Максимов и д. Кроткой Федора Антонова жена Марья Николаева
Смерть
Неизвестно