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(Суркова) Анастасия Михайлова

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Место рождения

Тульская обл., Куркинский р-н., д. Меснянка

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сурков Михаил Иванов

Мать: не указана

Тульская обл., Куркинский р-н., д. Меснянка
Бракосочетание
05.11.1886

Муж: Миронов Николай Михайлов

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Миронов Иван Николаев

Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.06.1889

Сын: Миронов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.05.1892

Сын: Миронов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1893

Сын: Миронов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Миронов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1898

Сын: Миронов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1900

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов

Смерть
Неизвестно
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