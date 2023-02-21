(Суркова) Анастасия Михайлова
Место рожденияТульская обл., Куркинский р-н., д. Меснянка
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Сурков Михаил Иванов
Мать: не указана
Тульская обл., Куркинский р-н., д. Меснянка
Бракосочетание
05.11.1886
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1888
Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов
Рождение ребёнка
14.06.1889
Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов
Рождение ребёнка
04.05.1892
Сын: Миронов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов
Рождение ребёнка
22.07.1893
Сын: Миронов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов
Рождение ребёнка
08.10.1895
Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов
Рождение ребёнка
01.03.1898
Сын: Миронов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов
Рождение ребёнка
13.06.1900
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Миронов Николай Михайлов
Смерть
Неизвестно