Фадеева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Устинья Герасимова
Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин
Рождение ребёнка
18.09.1842
Дочь: Ефросинья Герасимова
Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Герасимова
Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин
Рождение ребёнка
1852
Сын: Миронов Василий Герасимов
Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин
Рождение ребёнка
25.01.1857
Дочь: Анна Герасимова
Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин
Рождение ребёнка
05.12.1860
Дочь: Варвара Герасимова
Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно