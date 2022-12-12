Фадеева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФадеева Евдокия

Фадеева Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Устинья Герасимова

Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин

Рождение ребёнка
18.09.1842

Дочь: Ефросинья Герасимова

Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Герасимова

Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Миронов Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин

Рождение ребёнка
1852

Сын: Миронов Василий Герасимов

Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин

Рождение ребёнка
25.01.1857

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.12.1860

Дочь: Варвара Герасимова

Отец ребёнка: Миронов Герасим Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Герасим Ильин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close