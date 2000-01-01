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Устинья Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1821 г.р.

Муж

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Миронов Герасим Ильин

Мать: Фадеева Евдокия

Бракосочетание
19.10.1855

Муж: Федот Максимов

Witnesses:Пожених: с. Никольского Порфирий Антонов и Тимофей Сидоров; По невест: д. Кроткой Федор Антонов и д. Никольских Выселок Гавриил Васильев.
Смерть
Неизвестно
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