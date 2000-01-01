Устинья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Миронов Герасим Ильин
Мать: Фадеева Евдокия
Бракосочетание
19.10.1855
Муж: Федот Максимов
Witnesses:Пожених: с. Никольского Порфирий Антонов и Тимофей Сидоров; По невест: д. Кроткой Федор Антонов и д. Никольских Выселок Гавриил Васильев.
Смерть
Неизвестно