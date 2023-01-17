Федот Максимов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти19.10.1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Максим Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1855
Жена: Устинья Герасимова
Witnesses:Пожених: с. Никольского Порфирий Антонов и Тимофей Сидоров; По невест: д. Кроткой Федор Антонов и д. Никольских Выселок Гавриил Васильев.
Смерть
19.10.1855