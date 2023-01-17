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Федот Максимов

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

19.10.1855

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Максим Никифоров

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
19.10.1855

Жена: Устинья Герасимова

Witnesses:Пожених: с. Никольского Порфирий Антонов и Тимофей Сидоров; По невест: д. Кроткой Федор Антонов и д. Никольских Выселок Гавриил Васильев.
Смерть
19.10.1855
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