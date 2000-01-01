Миронов Василий Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Миронов Герасим Ильин
Мать: Фадеева Евдокия
Бракосочетание
10.11.1869
Жена: Ксения Алексеева
Witnesses:По жених: с-ца Алексеевки Максим Петров и Андрей Акимов; По невест: Николай Исаев и д. Кроткой Иван Антонов.
Рождение ребёнка
12.06.1873
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Ксения Алексеева
Смерть
Неизвестно