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Миронов Василий Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Миронов Герасим Ильин

Мать: Фадеева Евдокия

Бракосочетание
10.11.1869

Жена: Ксения Алексеева

Witnesses:По жених: с-ца Алексеевки Максим Петров и Андрей Акимов; По невест: Николай Исаев и д. Кроткой Иван Антонов.
Рождение ребёнка
12.06.1873

Сын: Миронов Петр Васильев

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
27.02.1876

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Ксения Алексеева

Смерть
Неизвестно
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