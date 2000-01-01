Ксения Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1869
Witnesses:По жених: с-ца Алексеевки Максим Петров и Андрей Акимов; По невест: Николай Исаев и д. Кроткой Иван Антонов.
Рождение ребёнка
12.06.1873
Отец ребёнка: Миронов Василий Герасимов
Рождение ребёнка
27.02.1876
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Герасимов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Миронов Василий Герасимов
Смерть
Неизвестно