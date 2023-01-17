(Миронова) Анастасия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Миронова) Анастасия Герасимова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Миронов Герасим Ильин

Мать: Фадеева Евдокия

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.10.1861

Муж: Фаддеев Алексей Кириллов

Рождение ребёнка
19.06.1864

Дочь: Агриппина Алексеева

Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1865

Сын: Фаддеев Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Фаддеев Семен Алексеев

Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1875

Сын: Фаддеев Иван Алексеев

Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Кириллов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Солдатка
Смерть
После 1917
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