(Миронова) Анастасия Герасимова
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Миронов Герасим Ильин
Мать: Фадеева Евдокия
Бракосочетание
20.10.1861
Рождение ребёнка
19.06.1864
Дочь: Агриппина Алексеева
Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
23.10.1865
Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
17.03.1873
Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
09.10.1875
Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Фаддеев Алексей Кириллов
Работа или профессия
Неизвестно
Солдатка
Смерть
После 1917