Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Алексеева

Евдокия Алексеева

avatar

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фаддеев Алексей Кириллов

Мать: Анастасия Герасимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.05.1895

Муж: Одиноков Иван Ильин

Рождение ребёнка
02.08.1896

Сын: Одиноков Иван Иванов

Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1899

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1901

Сын: Одиноков Константин Иванович

Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1907

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Одиноков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Одиноков Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1917

Сын: Одиноков Василий Иванович

Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close