Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Фаддеев Алексей Кириллов
Мать: Анастасия Герасимова
Бракосочетание
12.05.1895
Муж: Одиноков Иван Ильин
Рождение ребёнка
02.08.1896
Сын: Одиноков Иван Иванов
Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин
Рождение ребёнка
12.08.1899
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин
Рождение ребёнка
21.05.1901
Сын: Одиноков Константин Иванович
Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин
Рождение ребёнка
13.03.1907
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин
Рождение ребёнка
1914
Сын: Одиноков Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин
Рождение ребёнка
18.02.1917
Сын: Одиноков Василий Иванович
Отец ребёнка: Одиноков Иван Ильин
Смерть
Неизвестно