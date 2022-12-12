Одиноков Иван Ильин
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Одиноков Илья Евдокимов
Мать: Пелагея Федорова
Бракосочетание
12.05.1895
Жена: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
02.08.1896
Сын: Одиноков Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
12.08.1899
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
21.05.1901
Сын: Одиноков Константин Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
13.03.1907
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1914
Сын: Одиноков Евдоким Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
18.02.1917
Сын: Одиноков Василий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно