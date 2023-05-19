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Пелагея Федорова

Место рождения

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Федор Николаев

Мать: не указана

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
27.10.1875

Муж: Одиноков Илья Евдокимов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Одиноков Иван Ильин

Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1879

Сын: Одиноков Семен Ильич

Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1880

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.11.1884

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1889

Сын: Одиноков Сергей Ильин

Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.09.1892

Сын: Одиноков Михаил Ильин

Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.03.1895

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.05.1898

Дочь: Матрона Ильина

Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1902

Сын: Одиноков Андрей Ильич

Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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