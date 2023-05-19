Пелагея Федорова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Федор Николаев
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1875
Рождение ребёнка
1877
Сын: Одиноков Иван Ильин
Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
01.05.1879
Сын: Одиноков Семен Ильич
Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
23.12.1880
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
15.11.1884
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
20.09.1889
Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
16.09.1892
Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
04.03.1895
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
07.05.1898
Дочь: Матрона Ильина
Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
28.06.1902
Отец ребёнка: Одиноков Илья Евдокимов
Смерть
Неизвестно