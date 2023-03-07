Одиноков Илья Евдокимов
Место рождения
Дата рождения18.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1857
Отец: Одиноков Евдоким Иванов
Мать: Екатерина Григорьева
Бракосочетание
27.10.1875
Жена: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Одиноков Иван Ильин
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
01.05.1879
Сын: Одиноков Семен Ильич
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
23.12.1880
Дочь: Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
15.11.1884
Дочь: Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
20.09.1889
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
16.09.1892
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
04.03.1895
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
07.05.1898
Дочь: Матрона Ильина
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
28.06.1902
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Смерть
Неизвестно