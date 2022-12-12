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Фаддеев Алексей Кириллов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.03.1843

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1843

Отец: Кирилл Фадеев

Мать: Арина Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.10.1861

Жена: Анастасия Герасимова

Рождение ребёнка
19.06.1864

Дочь: Агриппина Алексеева

Мать ребёнка: Анастасия Герасимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.10.1865

Сын: Фаддеев Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Анастасия Герасимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Фаддеев Семен Алексеев

Мать ребёнка: Анастасия Герасимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1875

Сын: Фаддеев Иван Алексеев

Мать ребёнка: Анастасия Герасимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Анастасия Герасимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
2-й гренадерской артиллерийской бригады 4-й батареи временно отпускной канонир
Военная служба
Смерть
После 1917
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