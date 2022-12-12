Фаддеев Алексей Кириллов
Место рождения
Дата рождения06.03.1843
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1843
Отец: Кирилл Фадеев
Мать: Арина Семенова
Бракосочетание
20.10.1861
Жена: Анастасия Герасимова
Рождение ребёнка
19.06.1864
Дочь: Агриппина Алексеева
Мать ребёнка: Анастасия Герасимова
Рождение ребёнка
23.10.1865
Мать ребёнка: Анастасия Герасимова
Рождение ребёнка
17.03.1873
Мать ребёнка: Анастасия Герасимова
Рождение ребёнка
09.10.1875
Мать ребёнка: Анастасия Герасимова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Анастасия Герасимова
Работа или профессия
Неизвестно
2-й гренадерской артиллерийской бригады 4-й батареи временно отпускной канонир
Военная служба
Смерть
После 1917