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Арина Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Фадеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ефим Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Фадеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Фаддеев Василий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Фадеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1840

Сын: Фаддеев Иван Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Фадеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1843

Сын: Фаддеев Алексей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Фадеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Фаддеев Кирилл Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Фадеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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