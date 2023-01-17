Арина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Фадеев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ефим Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Фадеев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кирилл Фадеев
Рождение ребёнка
17.08.1840
Отец ребёнка: Кирилл Фадеев
Рождение ребёнка
06.03.1843
Отец ребёнка: Кирилл Фадеев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Кирилл Фадеев
Смерть
Неизвестно