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Фаддеев Дмитрий Алексеев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.10.1865

Дата смерти

31.01.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1865

Отец: Фаддеев Алексей Кириллов

Мать: Анастасия Герасимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.05.1884

Жена: Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
04.08.1885

Сын: Фаддеев Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.02.1888

Сын: Фаддеев Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.05.1890

Дочь: Елена Дмитриева

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.11.1901

Жена: Фаддеева Анна Семенова

Рождение ребёнка
24.09.1902

Дочь: Ефросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Фаддеева Анна Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
31.01.1905
Рождение ребёнка
11.05.1905

Сын: Фаддеев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фаддеева Анна Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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