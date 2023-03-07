Фаддеев Дмитрий Алексеев
Место рождения
Дата рождения23.10.1865
Дата смерти31.01.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1865
Отец: Фаддеев Алексей Кириллов
Мать: Анастасия Герасимова
Бракосочетание
09.05.1884
Жена: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
04.08.1885
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
07.02.1888
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
03.05.1890
Дочь: Елена Дмитриева
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Бракосочетание
02.11.1901
Жена: Фаддеева Анна Семенова
Рождение ребёнка
24.09.1902
Дочь: Ефросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Фаддеева Анна Семенова
Смерть
31.01.1905
Рождение ребёнка
11.05.1905
Сын: Фаддеев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фаддеева Анна Семенова