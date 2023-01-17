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Фаддеев Иван Дмитриев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1885

Отец: Фаддеев Дмитрий Алексеев

Мать: Пелагея Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1908

Сын: Фаддеев Павел Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1909

Сын: Фаддеев Николай Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Фаддеев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Семенова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Семенова

Смерть
Неизвестно
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