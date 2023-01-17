Фаддеев Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения04.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1885
Отец: Фаддеев Дмитрий Алексеев
Мать: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
13.01.1908
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
04.12.1909
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
1912
Сын: Фаддеев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Семенова
Смерть
Неизвестно