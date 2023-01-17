Татьяна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1908
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
04.12.1909
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1912
Сын: Фаддеев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Фаддеев Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно