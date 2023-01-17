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Татьяна Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1908

Сын: Фаддеев Павел Иванович

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Дмитриев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1909

Сын: Фаддеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Дмитриев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Фаддеев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Дмитриев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Фаддеев Иван Дмитриев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддеев Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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