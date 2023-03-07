Миронов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1888
Отец: Миронов Михаил Герасимов
Мать: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Ольга Артамонова
Рождение ребёнка
1916
Сын: Миронов Павел Александрович
Мать ребёнка: Ольга Артамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Артамонова
Смерть
Неизвестно