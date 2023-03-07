Миронов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Александр Михайлович

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1888

Отец: Миронов Михаил Герасимов

Мать: Анна Ефремова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Ольга Артамонова

Рождение ребёнка
1916

Сын: Миронов Павел Александрович

Мать ребёнка: Ольга Артамонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Артамонова

Смерть
Неизвестно
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