Ольга Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Артамонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Миронов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Миронов Павел Александрович

Отец ребёнка: Миронов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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