Ольга Артамонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Миронов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Миронов Павел Александрович
Отец ребёнка: Миронов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно