Миронов Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Федор Михайлович

Миронов Федор Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Миронов Михаил Герасимов

Мать: Анна Ефремова

Рождение ребёнка
02.05.1892

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Ефимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1895

Дочь: Ефросинья Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Ефимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.08.1896

Сын: Миронов Павел Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Ефимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1900

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Ефимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ефимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close