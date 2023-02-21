Миронов Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Миронов Михаил Герасимов
Мать: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
02.05.1892
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
10.06.1895
Дочь: Ефросинья Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
23.08.1896
Мать ребёнка: Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
24.05.1900
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ефимова
Смерть
Неизвестно