Миронов Герасим Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Герасим Михайлов

Миронов Герасим Михайлов

avatar

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1879

Отец: Миронов Михаил Герасимов

Мать: Анна Ефремова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Миронов Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Миронов Василий Герасимович

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонина? Герасимова

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Рождение ребёнка
1916

Сын: Миронов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Дворник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close