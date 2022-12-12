Миронов Герасим Михайлов
Место рождения
Дата рождения02.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1879
Отец: Миронов Михаил Герасимов
Мать: Анна Ефремова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Миронов Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Миронов Василий Герасимович
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Антонина? Герасимова
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Екатерина Герасимова
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Дворник
Смерть
Неизвестно