Елена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Миронов Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Миронов Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Миронов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Миронов Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Антонина? Герасимова
Отец ребёнка: Миронов Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Миронов Герасим Михайлов
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Миронов Герасим Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно