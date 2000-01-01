Елена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Миронов Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Миронов Герасим Михайлов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Миронов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Миронов Герасим Михайлов

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Антонина? Герасимова

Отец ребёнка: Миронов Герасим Михайлов

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Миронов Герасим Михайлов

Рождение ребёнка
1916

Сын: Миронов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Миронов Герасим Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Герасим Михайлов

Смерть
Неизвестно
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